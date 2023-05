Un archivio digitale per la produzione del mobile

Un progetto per digitalizzare l’archivio della produzione del mobile del distretto Quarrata Agliana e Serravalle: a presentarlo è stato il gruppo culturale Magnificoingegno di Arci Quarrata, partecipando, per ottenerne il finanziamento, al bando Pnrr per la cultura, l’innovazione e transizione digitale. Obiettivo del progetto, dal costo di 11mila euro, è salvare il materiale fotografico già in possesso dell’associazione, proveniente dalla donazione dello studio Imago, del quale fanno parte le oltre 10mila immagini (carta e negativi) di poltrone e divani prodotti da varie aziende del distretto della piana dagli anni ‘80 del ’900, fino al 2006. (In foto il mobiliere Luciano Magni alla mostra dell’artigianato di Firenze). Tutto questo materiale deve essere scansionato e catalogato da un’equipe di esperti. Tutti i prodotti selezionati verranno poi pubblicati in un sito web. Questo museo virtuale affiancherà l’esposizione dell’artigianato mobiliero quarratino che verrà allestita dentro villa La Magia, grazie alla collaborazione con il Comune. L’archivio digitalizzato sarà centro di documentazione della produzione del distretto del mobile, ma anche veicolo promozionale per le aziende. Ma la finalità di questa operazione è soprattutto di valorizzare l’immagine di Quarrata, con tutte le eccellenze della produzione locale storica nel settore mobiliero, utile come fonte documentaria per gli studi in materia e per la formazione professionale.

Daniela Gori