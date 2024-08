Un Altro Parco in Città. Il verde torna protagonista. E unisce, rigenera, parla

PISTOIA

"Il verde che unisce, rigenera, parla”: è il claim che lancia ufficialmente l’undicesima edizione di “Un Altro Parco in Città”, l’evento che trasforma il centro storico di Pistoia in un immenso polmone green. L’appuntamento è per il weekend che va dal 13 al 15 settembre. L’edizione 2024 si fonda sulla partnership tra una serie di soggetti uniti per promuovere una crescita costante della manifestazione: gli organizzatori Uapc (che un anno fa, per il decimo anniversario, si è trasformato in un’Associazione di promozione sociale) e Consorzio Turistico Città di Pistoia, la Fondazione Caript, il Comune di Pistoia, Giorgio Tesi Group, Confcommercio Pistoia e Prato e Coldiretti Pistoia.

La strada percorsa è stata molta. Era il 2013 quando sorgeva un progetto per il centro basato sui canoni della sostenibilità e di una cultura del verde condivisa. Nel corso di questi anni la manifestazione è riuscita ad assumere spessore ormai nazionale, sempre trattando argomenti dirimenti per l’orizzonte futuro delle nostre comunità, dalla tutela dell’ambiente al riciclo, dai temi dell’energia a quelli connessi all’alimentazione. La forza delle piante che riescono a legare le persone, a depurarle dalle scorie della vita quotidiana e a trasmettere l’importanza di coltivare una visione sostenibile del nostro futuro si manifesterà quindi, ancora una volta, per le vie e le piazze cittadine. Alberi e installazioni verdi verranno quindi collocati in piazza de La Sala e in piazzetta dell’Ortaggio, in piazza dello Spirito Santo, in Piazza del Duomo e nelle vie circostanti. Nel frattempo, con la stesura del tradizionale manto erboso, piazza della Sala e i dintorni torneranno ad essere un grande giardino a cielo aperto.

Anche quest’anno, inoltre, in piazza Duomo sarà allestita una vera “oasi verde” pronta ad ospitare talk e dj set, per creare momenti di divulgazione su temi trasversali che si mescolano all’intrattenimento leggero. Oltre al sostegno di Fondazione Caript e Comune di Pistoia l’iniziativa sarà possibile grazie alla partecipazione di numerosi sponsor. Già ricevute le conferme di Sidal, Banca Alta Toscana, Estra e Publiacqua, oltre a Toscana Energia, Le Cotte, Boni Gomme, Gi Metal, Gruppo Brogi e Collitorti, Far Autoricambi, Senny English Club.