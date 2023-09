Un addetto contabile per noto studio a Pistoia

1 CONTABILE

Un’opportunità importante per chi si è specializzato in contabilità e simili che possa però vantare una preparazione congrua e di livello. Un noto studio professionale che si trova a Pistoia ricerca un addetto, con esperienza, per attività di redazione bilanci e dichiarazioni clienti, adempimenti fiscali e gestione della clientela. Viene richiesta laurea economia e commercio ( o equipollenti) e conoscenza del programma di contabilità Team System.

Iniziale contratto a tempo determinato e part time per 12 mesi (28 ore settimanali con orario da definire), finalizzato all’inserimento stabile nell’organico. Per candidarsi, è necessario contattare lo studio pistoiese al numero 0573 26308.