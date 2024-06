Ufficiale Brienza a Cantù. Estra, ora è davvero futuro

Nicola Brienza è il nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri con l’annuncio da parte della società canturina di aver sottoscritto un contratto pluriennale con l’ex coach biancorosso e con anche quello della rescissione del club biancorosso. "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto, nella giornata odierna, l’accordo per la rescissione consensuale del contratto con coach Nicola Brienza – si legge nel comunicato del Pistoia Basket - Arrivato a Pistoia nell’estate del 2021 scelto dal direttore sportivo Marco Sambugaro, con lui in panchina la squadra biancorossa ha ottenuto risultati straordinari per il club come la conquista della Supercoppa di A2 a Lignano Sabbiadoro nel settembre dello stesso anno. Nella stagione 2021/22 il cammino si è fermato a gara 5 di semifinale playoff ma, da lì, furono gettate le basi per l’impresa del campionato 2022/23 culminato con la promozione in Serie A al termine della serie di finale contro Torino. Riconfermato anche nel massimo campionato, il coach ha guidato la squadra alla conquista della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di Torino ed al sesto posto al termine della regular season in campionato che è valso l’accesso ai play off scudetto contro Brescia. I vertici del club, in questa circostanza, ci tengono a ringraziare sentitamente coach Nicola Brienza per il lavoro di questi tre anni, svolto sempre con il massimo impegno e professionalità, sapendo che i traguardi raggiunti sono fra i più importanti della nostra storia. A Nicola Brienza il nostro sincero in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera da allenatore".

Per Brienza si tratta di un ritorno a casa in tutti i sensi, canturino di nascita, ha iniziato la sua carriera da allenatore. "Sono emozionato, contento, entusiasta perché è una bellissima sfida che ci accingiamo a percorrere insieme – dice Nicola Brienza – e quando c’è stata la possibilità di tornare ciò che più mi ha entusiasmato è ciò che ho visto dietro. Negli ultimi anni sono mancati dei dettagli e un po’ di fortuna ma questa dobbiamo andare a cercarla perché non arriva da sola. Per quanto riguarda la categoria sono una persona molto orgogliosa e voglio raggiungere i più alti obiettivi possibili e Cantù può darmi questo tipo di percorso. Avevo altre soluzioni e in un primo momento avrei preferito rimanere in A1 e quando poi ho parlato con la dirigenza mi ha affascinato il progetto che c’era dietro e l’idea di farne parte, dal sogno dell’Arena, alla progettualità di alto livello, mi stimolava molto e non sono stato a guardare se fosse A1 o A2".

Maurizio Innocenti