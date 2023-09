Uffici comunali di servizio al pubblico ad Agliana: approvata mozione Pd nell'ex scuola della Ferruccia

Uffici comunali di servizio al pubblico nell’ex scuola della Ferruccia. E’ stata approvata all’unanimità, nell’ultimo consiglio comunale, con un emendamento della Lega, la mozione presentata dal gruppo Pd-Agliana insieme per adibire l’ex scuola di via Branaccia a uffici pubblici perché i cittadini della Ferruccia possano usufruire di un vero servizio di prossimità, rendendo più vivibile e qualificato il piccolo centro della frazione. L’emendamento della Lega, presentato dal capogruppo Luca Belli e approvato all’unanimità dal consiglio, inserisce la proposta di una valutazione di fattibilità tecnica ed economica.

"La nostra mozione, come altre che avevamo protocollate a maggio, sono state ferme ben quattro mesi – rileva il capogruppo Pd-Agliana insieme Massimo Vannuccini – e solo pochi giorni fa sono state discusse. Finalmente il consiglio ha approvato la nostra proposta di trasformare lo spazio di via Branaccia in uffici comunali di servizio al pubblico, come ad esempio l’Urp". Un’altra proposta del Pd-Agliana insieme, approvata all’unanimità nel maggio 2022 e in attesa di essere attuata, è di realizzare un fontanello per l’erogazione gratuita dell’acqua pubblica nella frazione della Ferruccia. "Due mozioni – evidenzia Vannuccini – che hanno lo scopo di rendere più vivibili e accessibili le periferie. I Comuni come il nostro devono impegnarsi per una maggiore presenza e vicinanza alle comunità più marginali. Adesso speriamo che quanto approvato vada a compimento presto e vedremo quali servizi il Comune deciderà di sperimentare come presenza alla Ferruccia".

Il gruppo Pd-Agliana insieme è all’opposizione e Vannuccini afferma: "Non ci limitiamo a criticare e contestare gli errori e le politiche approssimative di questa amministrazione, ma cerchiamo di portare proposte concrete per migliorare la qualità della vita ad Agliana"

Piera Salvi