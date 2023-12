Tutti mobilitati per Telethon. I giovani in campo per solidarietà. E in memoria di Mario Frustalupi

PISTOIA

Santa Lucia con le speranze arancioni in campo: per la ricerca, la speranza, i valori. Domani, mercoledì 13 dicembre, dalle 17 allo stadio Marcello Melani di Pistoia si terrà la prima edizione del Memorial Mario Frustalupi, uno dei simboli arancioni per antonomasia. A sfidarsi, sul rettangolo verde, 68 giovanissimi, maschi e femmine classi d’età 2009-2013, suddivisi in 4 squadre. In palio due trofei: per il fair play e la vittoria, con il primo una volta tanto più importante del secondo.

Sarà fondamentale la presenza del maggior numero di persone possibile in tribuna, per devolvere una cifra significativa a Fondazione Telethon. Con una donazione minima di 15 euro, infatti, riceveremo un cuore di cioccolato, con una di 6 coccole di frutta. E si potrà tornare a sognare, grazie al nome del "Frusta", di quel piccolo grande uomo che in città ha lasciato un ricordo indelebile. Oltre a essere stato un calciatore di prim’ordine, fu un giocatore correttissimo, ergo un esempio per giovani e giovanissimi. Qualcuno ha contato che per più di 500 partite disputate in carriera, rimediò soltanto un cartellino rosso e cinque gialli, in un ruolo soggetto a contrasti – e quindi a falli – quale quello di centrocampista.

La Fondazione Telethon, citata spesso semplicemente come Telethon, è un’organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Compito della Fondazione è quello di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi, gestire i fondi raccolti per destinarli ad attività di ricerca interna (agli istituti fondati da Telethon) ed esterna (ai laboratori che ospitano i ricercatori che ricevono una borsa). Dagli anni Novanta del secolo scorso, in tivù si affermò la Maratona Telethon; il compianto Fabrizio Frizzi ne fu testimone eccellente.

L’Unione Sportiva Pistoiese 1921 è organizzatrice della manifestazione, patrocinata da Comune e Provincia di Pistoia, Lega Nazionale Dilettanti, Figc - Comitato Regionale Toscana, Coni, Associazione Italiana Arbitri, Associazione Italiana Calciatori, Sport e Salute e Telethon appunto. Tutti i partecipanti potranno donare la cifra che riterranno più congrua all’apposito banco, ricevendo in cambio i sopramenzionati doni. Una volta terminato il torneo, verrà annunciata la somma raccolta.

Gianluca Barni