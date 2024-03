Tutti in pista per i malati di Sla: una giornata di neve e beneficenza

Abetone non tradisce il suo spirito solidaristico, ne è ulteriore prova la celebrazione di un importante appuntamento come quello che: "in una Abetone finalmente innevata – scrivono gli organizzatori - va in scena la terza edizione di "Una pista per Aisla Firenze", che torna a unire lo sport con la solidarietà. L’evento si svolgerà oggi dalle 12 alle 20 presso il Campo Scuola all’Abetone. "Una pista per Aisla Firenze" è fortemente voluta da due Soci, i due fratelli Mauro e Massimo Lapucci, il primo, Sciatore Master a livello internazionale e l’altro, Maestro associato alla Scuola Italiana Sci in Abetone, che hanno perso la madre a causa della Sla, assistita dall’associazione. Come obiettivo c’è quello di tenere alta l’attenzione della collettività e delle Istituzioni sulla Sla e sulle condizioni di vita delle persone che ne sono affette e sul lavoro quotidiano di assistenza e tutela di Aisla attraverso le varie sezioni territoriali, oltre a quello di raccogliere fondi per finanziare i progetti di sollievo e le terapie domiciliari ai malati, i cui costi sono interamente a carico dell’associazione, nel caso specifico di Aisla Firenze. L’anno scorso sono stati raccolti circa 4000 euro, la prima edizione più di 3000".

Le istituzioni non hanno fatto mancare il loro patrocinio all’evento, ad iniziare dal Comune di Abetone e Cutigliano Città Toscana dello Sport 2022, della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) e della Scuola Italiana Sci Abetone. La riprova di quanto l’evento sia sentito lo dimostra l’elevato numero dei sostenitori, che normalmente in tempi difficili come quelli attuali tendono a sparire, invece a "Una pista per Aisla Firenze" sono stati numerosi, a partire da: Sci Club Marzocco Firenze, Scuola Sci Abetone, Associazione Pro Loco Abetone, Associazione Vol. Soccorso Sci Appennino Toscano, Società Maestri Sci Campo Scuola Abetone, Misericordia di Abetone, Bianco Verde Servizi, Prinoth, PODHIO Abetone, METROQUADRO Arredamenti, Magosvago Sesto F.no- Prato, Pasticceria Bar Il Chicco, Pensione Noemi, La Bottega di Loli, OFF SET Stampa, Autoforniture Guastini. Porterà i saluti a nome di Aisla la referente pistoiese Daniela Morandi.

Andrea Nannini