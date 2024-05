Tutti in carrozzina con il Wolf Basket

Appuntamento con il Wolf Bic Day, sabato 1 giugno dalle 15 alle 19 alla palestra di Bardalone, per un pomeriggio di mini tornei, tutti in carrozzina con i ragazzi di Wolf Basket. Partecipano squadre composte da 5 giocatori. Tutto il ricavato andrà in beneficenza a Wolf Basket. Saranno realizzate lotterie: tra i premi sculture donate da Mauro Corona e maglie e pallone firmati dai giocatori della squadra di basket Estra Pistoia, il ricavato sarà a favore del Wolf Basket Pistoia. A chiamare a raccolta sono i Lions della Montagna pistoiese che organizzano questo "fantastico mini torneo" a cui hanno già aderito numerose associazioni, tra cui la Pro Loco di Piteglio; la Pro Loco di Prunetta; la Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro Bardalone Pontepetri; il Comune di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano.

Andrea Nannini