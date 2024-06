Tutti in carrozzina col Wolf Basket: "Stupenda giornata d’amicizia"

Grande partecipazione all’iniziativa organizzata dal Lions Club Abetone Montagna Pistoiese a sostegno del Wolf Basket di Pistoia, associazione che si occupa di attività specifica per le persone con disabilità di tipo intellettivo relazionale. La giornata, che ha visto la partecipazione di oltre 130 atleti, è stata incentrata sull’esperienza di una partita dal tema "Tutti in carrozzina", da giocarsi tra atleti Wolf Basket di Pistoia e quelli in rappresentanza di 26 associazioni del territorio. Una giornata all’insegna del divertimento, ma portatrice di una importante riflessione alla luce di una partita giocata alla pari, ottimo strumento per capire il punto di vista degli atleti in carrozzina. La manifestazione ha ricevuto il sostegno delle amministrazioni comunali di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. In palestra c’erano gli assessori Clio Cinotti, Alice Sobrero e Giacomo Buonomini, quest’ultimo ha commentato: "Grazie a Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e Wolf Basket per una stupenda giornata di sport, di amicizia e di apprendimento all’insegna dell’ inclusività, vissuta assieme a tante associazioni del territorio e a tanti amici, al palazzetto comunale di Bardalone. Grandissima qualità, abbiamo imparato tanto all’insegna della reciproca comprensione. Lo sport aiuta a scoprire i nostri limiti ed è anche per questo che il pomeriggio va definito come straordinario". "Una giornata indimenticabile – la definiscono da Wolf Basket – quella trascorsa sabato scorso a Bardalone in compagnia dei Lions Club Abetone Montagna Pistoiese, Pistoia Fuorcivitas, Serravalle Pistoiese e Valle del Serchio e tutte le realtà della Montagna pistoiese. Un pomeriggio di condivisione e sport dove tutti hanno potuto cimentarsi nel basket in carrozzina giocando una partitella o svolgendo un circuito. A tirare le fila Paolo Andreotti, presidente del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese, che insieme ai presidenti degli altri club presenti, hanno condotto un pomeriggio indimenticabile. A loro, ai loro Club e a tutte le realtà presenti – conclude la nota – va il nostro più sincero ringraziamento per la splendida giornata". "Lupi e Leoni insieme – ha concluso il presidente Lions della Montagna, Paolo Andreotti – fanno cose straordinarie, come si è visto in questo caso. Abbiamo raggiunto alcuni obbiettivi, far conoscere Wolf Basket alla nostra comunità e raccolto fondi per la loro attività. Speriamo che il messaggio di questo evento, che abbiamo intenzione di far diventare un appuntamento annuale, diventi un moltiplicatore di unione e solidarietà".

Andrea Nannini