Turno per cuori forti. Ecco tutti gli impegni

Una giornata con sfide per cuori forti. Il quarto turno di ritorno del campionato femminile di serie C vedrà le cinque squadre pistoiesi impegnate domani: s’inizierà alle 18 con il derby tra Aglianese e Pieve a Nievole al Pala Capitini di Agliana, per proseguire alle 21 con Pescia – Donoratico, Quarrata – Lido di Camaiore e Porcari – Bottegone.

Qualche problemino in casa pesciatina: Greta Menicocci salterà la partita per i noti guai al ginocchio. Le altre atlete saranno a disposizione del coach. "Ad Agliana non sarà una gara semplice: l’Aglianese è in crescita, di gioco e risultati", osserva il tecnico pievarino Lorenzo Branduardi.

"Recupereremo Teresa Risaliti, ma l’emergenza resta, viste le assenze di Forasassi, Varani e Vettori. L’importante sarà disputare una buona prova. Se andiamo a valutare i due roster, la Pieve è molto più forte e la classifica lo conferma. Vedremo che cosa potremo fare", la replica del coach neroverde Marco Targioni.

Il Blu Volley Quarrata ha il dubbio-Morotti e non avrà l’allenatore Davide Torracchi in panchina: è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo: al suo posto Federico Guidi. Rosa al completo per Bottegone, ma impegno proibitivo.

