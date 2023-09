Turbativa d'asta a Pistoia: arresto e 5 indagati

Una persona agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico e altri cinque indagati per turbativa d’asta. Del resto, con la crisi del mercato immobiliare e la presenza di sempre più appartamenti, capannoni, terreni e strutture ricettive che sono passate da fallimenti e adesso si trovano all’asta, il settore è diventato particolarmente appetibile.

E, di conseguenza, anche l’attenzione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine è elevata per arginare eventuali reati come successo in questo caso.

La Squadra Mobile della Questura di Pistoia, infatti, grazie al coordinamento della Procura della Repubblica – al termine di una articolata attività di indagine – ha eseguito una misura cautelare e numerosi decreti di perquisizione a carico di vari soggetti coinvolti in questo tipo di reati. L’arresto è ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico: la persona indagata, italiana, assieme alla collaborazione di altre persone, avrebbe turbato, mediante collusioni, il pubblico incanto in seno a tre diverse procedure esecutive relative alla vendita di immobili che si trovano in provincia di Pistoia.

Oltre alla persona che si trova ai domiciliari, sono state eseguite in questi giorni diverse perquisizioni da parte della Squadra Mobile a carico degli altri cinque indagati in concorso, sempre per gli stessi fatti, arrivando al sequestro di smartphone, tablet e personal computer.

