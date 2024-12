Tributo a Gianna Nannini: Gloria Traversari e i "Bomba all'hotel" in concerto al Santomato Live

Di live ne hanno collezionati un centinaio in tutta Italia, a volte persino superandone i confini. La missione è una, celebrare il rock. E non un rock qualunque: quello dell’unica rocker italiana che possa definirsi tale, Gianna Nannini.

Dietro i "Bomba all’hotel" c’è tutta la carica e l’entusiasmo di Gloria Traversari, pistoiese, che della passione per la rocker senese ha fatto un progetto. Oggi a bordo ci sono i musicisti Marco Brini (che insieme a lei è il pilastro dei "Bomba"), Edoardo Dei, Simone Malinconi e Dario Calamai.

Nati nel 2007, "quasi per caso" dice Gloria, da allora è un continuo successo, come sarà stasera al Santomato Live con la tradizionale carrellata di successi che in scaletta non possono mancare e che tanta carica trasmettono anche al pubblico.

"Non abbiamo mai avuto un contatto diretto con Gianna, abbiamo solo avuto il piacere di suonare con un suo musicista, Giacomo Castellano. Ricordo però, nel 2012, un episodio curioso che mi portò a Siena con il fan club. Incontrai la mamma, Giovanna. Improvvisammo un karaoke, io presi il microfono e Giovanna mi si avvicinò dicendomi che cantavo meglio della figlia. Ovviamente ne fui lusingata e riconoscente, ma è ovvio che Gianna è unica".

"Bomba all’hotel" nascono sì come tributo, ma dentro c’è anche molto di Gloria, molto dei musicisti che l’accompagnano: "Mi piace sempre mettere qualcosa di mio nei brani, esprimere anche un pezzo di me. Anche gli arrangiamenti sono talvolta ritoccati. Senza mai snaturare il senso".

In scaletta figurano naturalmente i pezzi più celebri, America, Sei nell’anima, Meravigliosa creatura, Bello e impossibile, Fotoromanza e anche l’ultimo singolo uscito, dal titolo Silenzio.

Nella "Gianna-mania" non poteva mancare la collezione di concerti: "La seguo da sempre, mi piace vedere come vive il palco. Condivido molto di quel suo approccio, mi ci rivedo. E poi è una che ha cambiato la musica italiana. Ovviamente ho già preso i biglietti per luglio, quando sarà qui in piazza a Pistoia per il festival Blues".

La serata inizia alle 22, con pre-show affidato ai giovanissimi The Heaters; dalle 20 cena a buffet su richiesta. Info e prenotazioni: 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004.