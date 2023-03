Trentacinque anni in sala parto "Oggi le donne conoscono la loro forza e il loro valore"

Lucia Agati Il suo è l’incontro, quotidiano, da trentacinque anni, con la sacra e inviolabile intimità di una donna. Impossibile, per lui, non soffermarsi su un percorso così, oggi che quando cammina per la strada incontra donne che lo indicano ai loro bambini: "Vedi? E’ lui che ti ha fatto nascere!". E bambine viste nascere che scelgono lui per farsi seguire durante la gravidanza. "Mi sento un po’ nonno...", ammette, e alle spalle ci sono trentacinque anni bellissimi che gli hanno consentito di riflettere sulla straordinaria forza delle donne. Lui è Alessandro Errigo, ginecologo pistoiese, nato a Firenze il 3 novembre del 1954. La mamma Franca era insegnante, il babbo Antonio impiegato. E’ sposato con Camilla Reggiannini e babbo di Fiamma e Ada. Il cuore aperto, oggi, è il suo. Li ha contati i bambini che ha fatto nascere? "Ci ho provato. Ma non ci sono riuscito. Ma ritengo che che siano diverse migliaia". Quando ha deciso di diventare ginecologo? "Non sono nato con il fonendoscopio in mano e la scelta di iscrivermi a medicina e chirurgia è maturata alla fine delle superiori, la ginecologia invece è stata una scelta tardiva. L’ostetricia è la sintesi della medicina per me, ed è stato il mio primo...