Treni, rallentamenti a passo d’uomo nella tratta tra Agliana e Montale

Lavori notturni a settembre sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Stavolta, però, il raddoppio della tratta Pistoia – Montecatini non c’entra: gli interventi sono programmati nei pressi della stazione di Montale Agliana, dove è prevista il rifacimento della massicciata danneggiata in seguito all’alluvione dello scorso novembre. Nel corso dei lavori, pianificati tra l’8 e il 27 settembre, i treni dovranno rallentare a passo d’uomo nei pressi del cantiere. La maggior parte dei treni regionali allungherà i tempi di viaggio di circa cinque minuti. Inoltre il treno regionale 18650 in partenza da Firenze Santa Maria Novella alle 00.25 e diretto a Pistoia, durante i lavori sarà limitato a Prato Centrale e sostituito con due bus tra Prato e Pistoia: uno effettuerà il collegamento diretto con Pistoia senza fermate intermedie, l’altro effettuerà le fermate previste dal treno di: Prato Porta al Serraglio, Prato Borgonuovo e Montale-Agliana. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati con i nuovi orari e i nuovi tempi di percorrenza a partire da giovedì 29 agosto. Si ricorda che a bordo dei bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

Nelle attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 700mila euro da parte di RFI per il completo rifacimento del tratto danneggiato dopo l’alluvione, saranno impegnati quotidianamente circa 40 tecnici tra operatori di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 15 mezzi di cantiere dislocati lungo il tratto interessato da lavori. La situazione di treni e tempi di percorrenza tornerà alla completa normalità sulla tratta Firenze - Pistoia a partire da sabato 28 settembre.

F.S.