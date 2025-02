Treni, circolazione sospesa sulla linea Porretta-Pistoia

Pistoia, 27 febbraio 2025 – Circolazione dei treni sospesa dalle 16:30 di oggi, 27 febbraio, sulla linea Porretta-Pistoia tra le stazioni di Piteccio e Valdibrana per un intervento di manutenzione straordinaria. Lo fa sapere Rfi che parla di improvviso peggioramento di un movimento franoso che interessa il "rilevato ferroviario” in corrispondenza dell’abitato di Ponzano Alto.

In corso da parte di Trenitalia l’organizzazione di un servizio alternativo con autobus. Al momento non è nota la durata dei lavori.

"La zona, monitorata da Rfi attraverso un sistema satellitare Gnss, letture inclinometriche e piezometriche e ispezioni video, è oggetto di interventi periodici, programmati, di manutenzione - spiega Rfi in una nota - Nelle ultime due settimane, a seguito dei dati di monitoraggio che indicavano una variazione rispetto alla situazione originaria, Rfi ha eseguito cinque interventi di manutenzione straordinaria nelle fasce orarie libere dal passaggio dei treni per garantire la sicurezza del traffico ferroviario e sta presenziando con proprio personale l'area. I sopralluoghi tecnici hanno però evidenziato la necessità di interventi strutturali che richiedono la sospensione totale della circolazione per più giorni".