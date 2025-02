Raddoppio della ferrovia, a giugno ripartono i lavori: tre mesi di stop ai treni, ennesima estate di sofferenza

Montecatini Terme (Pistoia), 6 febbraio 2025 - Si fermeranno da giugno a settembre i treni nel tratto Pistoia-Montecatini. Dovrebbe senz’altro trattarsi della più lunga interruzione dall’inizio dei lavori. Per la precisione, dovrebbe trattarsi di 92 giorni: dall’8 giugno al 7 settembre. I regionali saranno cancellati e sostituiti, con una riprogrammazione di orari e la sostituzione con autobus. Le varie interruzioni, che si sono verificate anche nell’ultimo periodo, sono dovute, come noto, ai lavori di raddoppio dei binari della ferrovia tra Pistoia e la stazione di piazza Italia a Montecatini. La maxi opera costa 450 milioni di euro ed è stata inaugurata nel maggio del 2016. Secondo il programma doveva essere finita già nel 2019, con la messa in esercizio dei convogli sui nuovi binari. Purtroppo i lavori sono stati rallentati a causa della perforazione della galleria del Serravalle. E tra l’altro sono in programma ulteriori interruzioni del servizio ferroviario, nei fine settimana del 8 e 9 marzo e del 10 e 11 maggio prossimi. Dunque, si prosegue in continuità. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

“Prevista la realizzazione delle opere lungo linea per la creazione delle barriere antirumore - si legge in un comunicato di RFI - con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese. Proseguono le opere per i piazzali, gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, oltre alle lavorazioni per l’adeguamento impiantistico della stazione di Montecatini Terme. Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, le prove di collaudo e la realizzazione dei tratti di nuovo binario in corrispondenza della nuova galleria di Serravalle con i relativi impianti tecnologici. Saranno circa 70 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 30 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili”.