Tre giornate di architettura: "Creare una casa della musica. Scrigno per i gioielli Tronci"

Si svolgerà nella Sala maggiore del Palazzo comunale di Pistoia nei giorni 16, 17 e 18 novembre la nona edizione di "3gA – Tre giornate di architettura", la manifestazione interdisciplinare a tema, promossa dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia ed organizzata congiuntamente al Comune capoluogo. "Note di architettura" è il titolo dell’edizione 2023, a significare che architettura e musica sono da sempre arti profondamente legate e per molti aspetti affini. L’obiettivo di questa edizione, infatti, è indagare il legame tra musica e architettura mettendo a confronto esperti in diverse discipline: alla ricerca della musica nell’architettura e dell’architettura nella musica, ovvero di quell’armonia che era insegnamento fondamentale nel pensiero di Pitagora. "Durante la tre giorni – ha spiegato ieri in conferenza stampa l’architetto Paolo Gaggiano, ideatore della manifestazione - solleciteremo il Comune a lanciare un concorso di architettura per progettare una Casa della musica a Pistoia, che manca e che potrebbe avere anche uno spazio dove ospitare il museo dell’azienda Tronci".

L’azienda Tronci, lo ricordiamo, è una delle eccellenze di Pistoia, oggi conosciuta in tutto il mondo per la produzione dei piatti musicali, ma le sue origini risalgono al 18mo secolo e sono legate alla produzione di organi a canne, altrettanto famosi, che dalla metà del ‘700, fino ai primi anni del secolo scorso erano tra i più richiesti, non solo in Italia, ma addirittura anche di là dall’oceano. Da qui l’idea di una Casa della musica che raccolga anche queste testimonianze.

"La tematica proposta varia ogni edizione – riprende Gaggiano –, ma è sempre collegata con il mondo dell’architettura. In questa edizione vogliamo indagare il legame che esiste tra architettura e musica e lo faremo con esperti di varie discipline. Per esempio, sabato avremo ospite il professor Giuseppe Conti, un matematico, che ha organizzato una passeggiata armonica, nella quale ci porterà a visitare i monumenti del centro storico e ce li racconterà attraverso le proporzioni armoniche, quindi attraverso la matematica". "È un evento certamente importante per la città – sottolinea l’assessore comunale Leonardo Cialdi –, un momento di approfondimento, che darà vita ad una serie di eventi sicuramente interessanti, legati all’architettura e alla musica". Ad aprire gli incontri, giovedì 16, dopo i saluti delle autorità (ore 15:15) sarà l’architetto Edoardo Milesi, presidente del comitato culturale della Fondazione Bertarelli.

Patrizio Ceccarelli