Trasferta vietata per i tifosi arancioni

Nella trasferta del Lungobisenzio in programma questo pomeriggio, la Pistoiese dovrà prendere in considerazione anche il fattore ambientale. Com’è noto ormai da un paio di giorni, i residenti in provincia di Pistoia non potranno accedere allo stadio per assistere al match contro la Zenith Prato. Una decisione, quella presa dalla Questura di Prato, arrivata per motivi di ordine pubblico in seguito ai disordini causati dai tifosi arancioni lo scorso 20 ottobre in occasione della trasferta contro il Prato. Polvani e compagni dovranno quindi rinunciare al sostegno dei propri sostenitori in una sfida fondamentale per proseguire la rincorsa al primo posto.

