Trampolino elastico. Giobri in evidenza

A Rimini si sono svolte le finali nazionali a squadre del campionato Silver e Gold di Trampolino Elastico; fra i protagonisti assoluti, gli atleti del Giobri SSD di Pescia, in gara con ben quattro squadre, due squadre di Allievi e due Junior/Senior. Ottimi i risultati conquistati dai ragazzi della società presieduta da Linda Bonazzi, con Eleonora Natali responsabile tecnico e gli allenatori Jacopo Liburdi e Alessia Serufilli. Il terzetto delle Allieve Silver, composto da Melissa Librera, Alessia Tesi ed Emily Biagini, ha raggiunto un terzo posto assoluto. Per la Junior Silver con Martina Di Marco e Denise Sasso il sesto posto. Per il gruppo Allievi Gold, con Giorgia Solito, Nicole Coraci e Lorenzo Gianmattei, un buon nono posto Nazionale. Per la squadra Junior/Senior, con Viola Meucci, Alice Di Marco, Isabella Ferrari e Elena Arcucci, il nono posto.