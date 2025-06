Tragedia a San Marcello Pistoiese, automobilista novantenne muore contro un albero

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 10 giugno 2025 – Un tragico incidente mortale si è verificato in serata a San Marcello Pistoiese: un automobilista di 91 anni, residente in zona è morto nello schianto contro un albero. Secondo le prime risultanze, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto, per cause ancora da accertare, schiantandosi contro un albero all'incrocio di via Marconi che porta verso l'ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di San Marcello, carabinieri e Croce Rossa di San Marcello.