Traffico interrotto in via di Maone

Il forte vento che da domenica scorsa si è abbattuto su buona parte della Toscana ha creato qualche grattacapo anche sul territorio quarratino ieri mattina, causando la caduta di un albero sulla carreggiata.

E’ accaduto in via di Maone, per una criticità che, secondo quanto ha fatto sapere l’amministrazione comunale, è comunque stata risolta in tempi brevi e non ha portato a incidenti o feriti.

La segnalazione al Comune è arrivata intorno alle 7 di ieri mattina. Da una prima ricostruzione le raffiche di vento avrebbero sradicato una pianta che si trovava sul terreno di un privato cittadino, facendo sì che cadendo invadesse la strada. Anche considerando che si tratta di una via meno frequentata rispetto ad altre del territorio, l’impatto sulla circolazione sarebbe stato marginale, al netto della legittima apprensione da parte di alcuni automobilisti nel trovarsi un ostacolo del genere.

A seguito della segnalazione sono intervenuti gli operai del Comune di Quarrata, i quali hanno provveduto a rimuovere la pianta. Anche in virtù dell’intervento andato a buon fine, il sindaco Gabriele Romiti ha deciso di non firmare ordinanze per modificare la circolazione veicolare in via temporanea. "Le operazioni sono state concluse con successo – ha confermato a tal proposito il vicesindaco Patrizio Mearelli – e la circolazione è stata ripristinata".

G.F.