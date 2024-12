Tra montagne e stelle. Fagiolino è diventato un libro. Storia della cucina nel borgo

L’amore per la propria terra e per il lavoro. La dedizione di una famiglia che per anni e anni ha caratterizzato e dato lustro a un territorio attraverso la sua cucina. E dopo tre generazioni quel soprannome, sigillo di garanzia della Montagna Pistoiese, è diventato: "Fagiolino, il Ragioniere del gusto tra montagne e stelle", ovvero il libro scritto da Armando Alibrandi. E’ stato presentato ieri nella sede di Confcommercio, a Pistoia. Ripercorre la storia della famiglia Innocenti e della Trattoria Da Fagiolino, aperta nel borgo di Cutigliano nel 1956, in uno stabile del 1500. I prodotti della montagna e una cucina tradizionale e apparentemente povera sono gli ingredienti che hanno portato anche il turismo internazionale da Fagiolino. "Una storia forse unica in Italia quella di questa trattoria. Da tre generazioni conquista oltre ai clienti anche le Guide di settore – ha detto Armando Alibrandi –. Con Alvaro Innocenti dal 1965 al 1970 è Stella Michelin. Poi la Guida Rossa cambia le regole, ma con Luigi Innocenti arriva il Bib Gourmand, attribuito a ristoranti e trattorie che propongono una cucina raffinata a un prezzo accessibile". L’autore ha dialogato con Diletta Innocenti che gestisce con idee chiare la trattoria portando avanti gli insegnamenti del padre Luigi, recentemente scomparso. In una cucina che da sempre riesce a fare a meno di burro e panna è il saper trattare al meglio gli ingredienti e le erbe aromatiche e spontanee a esaltare i sapori. "Ed è proprio per la strada seguita da Diletta Innocenti – ha spiegato Alibrandi – oltre alla conferma del Bib Gourmand che è arrivato il riconoscimento della Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso: Fagiolino è miglior ristorante per qualità prezzo, tra i soli venti in Italia, uno per regione". Il libro è in formato cartaceo e digitale e sarà in vendita (libreria e on line) dopo la presentazione a Cutigliano del 12 dicembre. A gennaio saranno anche presentate le versioni digitali in inglese, olandese e tedesco. "Sono molto emozionata per questa giornata e per il progetto partito quando il babbo, Fagiolino, era in vita – le parole di Diletta –. Siamo alla terza generazione e mi impegno a mandare avanti la tradizione di famiglia". Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio, ha reso omaggio a Fagiolino per quanto ha dato, non solo all’associazione, ma soprattutto alla montagna: "Un rapporto profondo col territorio. Una figura importante che ha fatto la storia nel mondo della ristorazione". Il libro ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia, e Comuni di Pistoia, Abetone Cutigliano, e Confcommercio di Pistoia e Prato.

Gabriele Acerboni