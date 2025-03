Tra mezzi d’epoca e antiquariato . Per gli appassionati dei motori. Torna "Toscana auto collection"

A sei anni dall’ultima edizione pesciatina, svolta nel 2019, all’ex Mercato dei Fiori di via Amendola, sabato 22 e domenica 23 marzo, torna Toscana Auto Collection. Pescia, grazie all’associazione culturale Pinocchio 3000 e al patrocinio dell’amministrazione comunale, per due giorni tornerà a essere la capitale italiana degli appassionati delle due e quattro ruote d’epoca, con un evento che, tradizionalmente, richiama espositori da mezza Europa e tanti visitatori e collezionisti in cerca del pezzo originale per terminare il restauro o la manutenzione del veicolo utilizzato da giovane oppure appartenuto al babbo o al nonno.

Negli spazi, subito andati esauriti, sarà possibile trovare ricambi e accessori d’epoca, auto prestigiose, editoria specializzata, modellismo, abbigliamento in tema; e poi, i club e le scuderie, e tanto altro ancora. Nelle due giornate gli spazi saranno aperti dalle 9 alle 18, con biglietto di ingresso di 12 euro, gratuito per i bambini.

La domenica, a partire dalle 9, piazza Mazzini e il centro storico ospitano una nuova edizione di Pescia Antiqua, fiera d’antiquariato, artigianato e collezionismo che riempie di banchi le strade e piazze messe a disposizione. In piazza troveranno spazio i banchi di antiquariato e collezionismo, in Borgo della Vittoria i banchi della gastronomia tipica, in via Andreotti e via Buonvicini artigianato e mercatino del riuso. In piazza Matteotti, spazio per l’intrattenimento dei bambini, con giochi e i pony e cavalli del centro ippico La Pieve.

Intorno alle bancarelle, negozi aperti e le proposte gastronomiche di bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e paninoteche, oltre all’apertura straordinaria a ingresso gratuito per visitare la pinacoteca e il complesso monumentale di San Michele e la visita, e unico biglietto per il Museo Civico e il Palazzo del Podestà, dove ammirare la collezione della Gipsoteca Libero Andreotti. Per l’occasione, parcheggi gratuiti in tutti gli stalli pubblici e senso unico a salire in via Dante Alighieri, per consentire la sosta delle auto sul lato destro della strada.

Domenica 30 marzo, infine, ancora l’ex Mercato dei Fiori ospiterà, dalla 9 alle 18, l’edizione zero di ‘Pescia VintageMania’, manifestazione fieristica con oltre settanta espositori, dedicata ai prodotti usati di abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e per la persona, scarpe, dischi in vinile, musicassette, cd, videogiochi, libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica, oggettistica e altro ancora, a ingresso libero, che tornerà tutte le seconde domeniche del mese e il sabato precedente come appuntamento fisso del settore, dando vita a un’esperienza sensoriale e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, dove il passato è fonte d’ispirazione.

Una immersione nello stile di vita, nella storia e nel costume di uno scampolo di storia ricco di eventi collaterali coinvolgenti, musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema. Uno spensierato e piacevole tuffo nel passato, con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali d’epoca e pezzi di design, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno a essi e al mondo del collezionismo.

Per maggiori informazioni, chiamare lo 05721913547 o scrivere a [email protected].