Tra danza, teatro, letture e favole. Tutta la magia della città del Natale

A grandi passi verso il Natale. Passando per tante belle iniziative, tra cultura, teatro musica e divertimenti. Per sognare insieme a Pistoia Città del Natale, organizzato da Comune e Consorzio Turistico Città di Pistoia. vediamo le prossime tappe. Domani dalle 16.30 alle 18 nel centro storico, nel giorno più corto che ci sia, è previsto Piantastorie in città, iniziativa rivolta ai bambini di tra 5 e 8 anni a cura delle Aree Bambini Verde e Blu dei servizi educativi comunali (info e prenotazioni al numero 0573 452341). Cartellone ricchissimo per giovedì. Dalle 8 alle 20 in via Roma ci sarà la Fiera 900 per iniziativa del Consorzio Ambulanti Toscana. Alle 15.30 nello spazio incontri l’Argine a Bonelle è in programma Fiabesca, spettacolo di animazione teatrale per bambini, genitori e nonni con l’ associazione Zona Teatro Libero. Alle 16 nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio, per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia" si terrà la conferenza a cura di Alessandra Chirimischi sul tema "Fili, filati e raccontati": la penna di Gianna Manzini negli atelier dell’alta moda. E poi ancora alle 20.45 nell’area Bambini Gialla, Area notte, scocca l’ora "Vieni a dormire all’AreaBambini gialla": una favola della buona notte e dopo sogni fantastici. Evento per genitori e bambini di 5 anni a cura dei servizi educativi del Comune (info e prenotazioni: lun-ven in orario 10-14 al numero 0573 32640, mail [email protected]).

Sempre alle 20.45 al Teatro Manzoni Inferno, va in scena lo spettacolo di danza con la coreografia, regia e progetto video di Roberto Castello in collaborazione con Alessandra Moretti, danza Martina Auddino, Erica Bravini, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Alessandra Moretti, Giselda Ranieri, musica di Marco Zanotti. Ecco invece quali sono gli appuntamenti del 15 dicembre: dalle 11 alle 24 nel Parco di Monteoliveto si svolgerà Montuliveto Markets & Experiences Christmas In Love, a cura di associazione Amici di Montuliveto.

Alle 17.30 nel centro città sarà la volte del "Gospel A modo nostro", a cura della Associazione Centro Diurno Casa di Alice in collaborazione con la Banda Borgognoni. Alle 21 nel Teatro Mauro Bolognini si terrà Marcovaldo, letture musicate del libro di Italo Calvino con Alessio Vassallo, voce recitante e Mirco Ghirardini, clarinetto. Questa è un’iniziativa di Reggio Iniziative Culturali in collaborazione con il Comune.

Ma ci sarà anche la Casa di Babbo Natale, allestita nelle sale affrescate del palazzo comunale, in piazza Duomo aperta dalle 15.30 alle 19.30. Il prezzo di ingresso è di 6 euro acquistabile all’entrata. Grande attrazione sarà ancora la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco che resterà aperta fino al 31 gennaio nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 1 e dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 24.