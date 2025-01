Toyota ’scommette’ su Paperini. È lui la guida ufficiale per il 2025

Al volante del Toyota Gazoo Racing Italy, in un 2025 che si preannuncia ricco di sfide, ci sarà il pistoiese Thomas Paperini. Il nostro portacolori sarà al volante della Toyota Gr Yaris Rally2 equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli, che prenderà parte al Campionato Italiano Assoluto Rally 2025. Paperini, campione in carica nella Gr Yaris Rally Cup e già vincitore dell’edizione 2022 del campionato monomarca, potrà misurarsi con la vettura di vertice nel Campionato Italiano Assoluto Rally, confermando, come priorità del marchio, la crescita di giovani piloti, in linea con il programma di valorizzazione dei ‘Rookie’ sempre più rilevante per Toyota anche a livello mondiale.

"Siamo davvero orgogliosi di confermare anche quest’anno le nostre attività sportive in Italia con il nostro team ufficiale, il Toyota Gazoo Racing Italy - ha dichiarato Christian Mohorovicich, direttore marketing Toyota Motor Italia - . L’esperienza dello scorso anno è stata molto soddisfacente con il secondo posto nel Ciar alla nostra prima partecipazione e il campionato monomarca Gr Yaris Rally Cup ormai alla quinta edizione. Tra gli obiettivi dei nostri programmi sportivi c’è anche quello di sviluppare le competenze delle persone e favorire la crescita dei giovani piloti italiani ed è per questo che siamo felici di annunciare la ‘promozione’ del giovane Thomas Paperini, vincitore di due edizioni della nostra Cup, al Campionato Italiano".

Ad affiancare Thomas Paperini sarà Andrea Gabelloni, copilota con il quale ha condiviso la vittoria della GR Yaris Rally Cup 2024. Un progetto ambizioso, quello legato alla Gr Yaris Rally Cup, giunto ormai alla sua quinta edizione che sarà pronto a regalare anche quest’anno nuove e stimolanti sfide per la Gr Yaris r1t 4x4 sulle strade di sei appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally: Rally Il Ciocco (22-23 marzo), Rally Regione Piemonte (12-13 aprile), Targa Florio (10-11 maggio), Rally Due Valli (31 maggio-1 giugno), Rally del Lazio (13-14 settembre), Rallye Sanremo (18-19 ottobre).

A confermare il valore del campionato monomarca sarà anche quest’anno il suo montepremi di oltre 300.000 euro tra premi in denaro ed in valore.

Michele Flori