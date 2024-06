Toscana Fair diventa ’casa comunale’. Ieri il primo matrimonio con rito civile

Ieri pomeriggio nel giardino del ristorante Toscana Fair a Pistoia si è svolto il primo rito civile di matrimonio in una location diversa dalle sedi comunali. Il ristorante Toscana Fair – Centro Mati 1909 è infatti diventata una location in cui è possibile celebrare il rito civile del matrimonio. Non più solo luoghi storici e attività ricettive di pregio di proprietà comunale, ma anche spazi all’aperto e ambienti privati per offrire ancora nuove alternative a chi desidera celebrare le proprie nozze a Pistoia. Per l’occasione era presente anche l’assessore Sabella che ha voluto questo provvedimento per offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo al settore turistico, approfittando del grande interesse dimostrato da residenti e non per la Toscana in tema di wedding. A partire dal 2024 è possibile scegliere gli spazi del Ristorante Toscana Fair e del Centro Mati 1909 come Casa Comunale e celebrare qui il proprio matrimonio a partire proprio dalla ufficializzazione del rito civile. Una location che offre la possibilità di organizzare l’evento all’esterno negli ampi spazi dell’Orto Fair oppure nelle suggestive serre in vetro. Wedding planner e fioriste interne a disposizione degli sposi per aiutarli nella organizzazione del loro evento e per rispondere a tutte le loro richieste di personalizzazione. Menu studiati nel rispetto della tradizione toscana e della natura agrituristica del ristorante, che utilizza per i suoi piatti solo prodotti toscani ed eccellenze del territorio.