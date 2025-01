Toscana Auto Collection. Il weekend più atteso dagli amanti dei motori

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, Toscana Auto Collection tornerà a fare tappa a Pistoia. Ad accogliere a braccia aperte la nuova edizione, ideata dall’Associazione Culturale Pinocchio 3000 e patrocinata dal Comune di Pistoia, sarà il Centro Fiere "La Cattedrale" di Via Pertini, dove gli appassionati e i collezionisti del mondo dei motori a due e quattro ruote d’epoca potranno trovare davvero di tutto: auto, moto, ricambi d’epoca, modellismo, utensileria e molto altro, in un fine settimana la nostra città sarà un punto di riferimento per moltissime persone. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la "Cattedrale" ex Breda ospiterà tantissimi espositori provenienti dall’Italia e dall’estero per dare vita ad un appuntamento prestigioso e molto atteso dagli appassionati del settore.

Particolarmente curato sarà il settore dei ricambi d’epoca, soprattutto per coloro che hanno intenzione di restaurare un’auto, una moto o uno scooter datati nel tempo e che quindi potranno trovare i pezzi originali necessari, difficilmente reperibili altrove. La nuova edizione di Toscana Auto Collection si arricchisce anche di nuovi settori espositivi come il modellismo, l’abbigliamento in tema, l’editoria specializzata, l’utensileria e vedrà anche la presenza di clubs e scuderie che promuoveranno le loro attività sociali e didattiche. Confermatissimi anche gli spazi dedicati alla storia della Vespa, oltre ad una curata mostra delle gloriose Fiat 500, l’esposizione di vecchi trattori e macchine agricole che hanno faticato nelle nostre campagne, auto elaborate e molto altro ancora. A dare ulteriore lustro alla manifestazione sarà il Ducati Club, presente con uno spazio promozionale e tante iconiche moto in mostra.

Per quanto riguarda le modalità d’accesso all’evento, Toscana Auto Collection sarà aperta al pubblico in entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 18, con chiusura della biglietteria prevista per le 17, mente il biglietto unico di ingresso avrà un costo di dieci euro. Chi intenderà rifocillarsi nel corso della giornata potrà farlo presso il ristorante, la tavola calda e il bar, in funzione per l’intera durata della manifestazione. I visitatori avranno a disposizione i parcheggi collocati nelle vicinanze del Centro Fiere, completamente gratuiti nella giornata di domenica. Per tutte le altre informazioni è possibile contattare il numero 0572.1913547.

Michele Flori