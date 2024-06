Torneo di calcio e una canzone per festeggiare l’addio alla scuola

Ultimo giorno di scuola all’insegna dello sport al liceo Salutati, celebrato in grande stile con la finale dell’emozionante torneo di calcio disputato negli ultimi mesi nella palestra della scuola. A giocare la finalissima, la 5 C del liceo economico sociale e la 5 A del liceo sportivo che aveva nella rosa anche una studentessa. Il match è terminato col risultato di 4 a 1. L’evento, organizzato dal dipartimento di scienze motorie e sportive, ha visto la presenza di tutti i docenti. La palestra, addobbata per l’occasione, è stata il teatro di sport e convivialità. Le squadre si sono affrontate con grinta e fair play, dimostrando non solo abilità calcistiche, ma anche un forte spirito di squadra. In tribuna, almeno 250 persone: compagni di classe e insegnanti, che hanno sostenuto i giocatori con applausi e incitamenti costanti. Il torneo ha avuto inizio, dopo la lectio brevis, con un breve discorso di incoraggiamento agli studenti da parte dei loro docenti di scienze motorie in cui è stata sottolineata l’importanza dello sport nella formazione dei giovani. Portavoce, il professor Andrea Capecchi. Subito dopo, ha avuto inizio la partita che si è giocata in un clima di sana competizione. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso con un punteggio di 1-1, nella ripresa guadagnano campo i ragazzi della 5C les, che legittimano la loro migliore qualità nel gioco di squadra e dei singoli e guadagnano il titolo di campioni del Salutati. La finale, disputata contro la classe 5 A del liceo sportivo, è stata particolarmente avvincente, con continui colpi di scena che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino in fondo. Letali, per la 5 A sportivo, gli ultimi 5 minuti di gioco. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione, in cui studenti e insegnanti si sono ritrovati per scambiarsi commenti sulle partite e sugli episodi più significativi del torneo. Ultimo giorno di scuola con lectio brevis e qualche gavettone (contenuto e fuori dall’istituto) anche all’istituto alberghiero Martini. Da segnalare che il professor Maurizio Torrigiani, chef, con l’aiuto del figlio e dell’intelligenza artificiale, ha scritto una canzone per i suoi alunni di 5 CE che, tra qualche giorno, inizieranno l’esame di stato.

Una sorpresa che ragazzi e ragazze hanno apprezzato molto, condividendo la canzone sui social. Finita la scuola pure al comprensivo Chini: alunni della primaria e della scuola media hanno festeggiato con i docenti. Gli unici che continueranno a essere impegnati per un po’ sono gli alunni delle classi terze che dovranno affrontare l’esame di licenza media. La scuola materna chiuderà i battenti il 30 giugno.