Tornano i mercatini di Natale in parrocchia. E poi bomboloni, cioccolata e musica per tutti

Tornano, a grande richiesta, i mercatini natalizi a Candeglia. Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre, nei locali della parrocchia di San Pietro a Candeglia, in via di Mezzomonte al civico 33, si terrà la sesta edizione de "Il Natale delle Meraviglie", che negli anni passati ha visto numerosi visitatori e ha riscontrato tanta simpatia. Nei due giorni, dalle 10.30 alle 19, saranno aperti in modo continuativo i banchi degli espositori, tutti da visitare e osservare con attenzione: tante le idee regalo per donne e uomini di tutte le età e anche un punto ristoro con ampia varietà di cibi, dolci e salati, e vendita di bomboloni caldi, cioccolata calda, vin brulè e molto altro ancora. Inoltre, sabato 30 novembre si svolgerà il laboratorio ‘truccabimbi’ a partire dalle 15.30. Dopo la santa messa prefestiva delle 16.30 animata dai ragazzi del catechismo, vi sarà l’atteso concerto del Coro "In…canto" della Csr Il Faro. Domenica primo dicembre, invece, è previsto attorno alle 15.30 l’arrivo di Babbo Natale, con il suo amico speciale, per ritirare le letterine dei bimbi. Dalle 16.30 sarà possibile assistere al concerto della Corale Don Raffaele Giunti e del Coro polifonico scolastico Cino da Pistoia.

Infine, alle 17 si terrà il laboratorio creativo Decora il Natale. Gli organizzatori si premurano di far sapere fin da ora che in caso di maltempo "Il Natale delle Meraviglie" sarà rimandato al fine settimana del 14 e 15 dicembre 2024.

Gianluca Barni