Torna Miss Montecatini. La festa al Tettuccio. Serata di stelle e bellezza

L’attesa finale di Miss Montecatini 2024 è arrivata. Oggi, a partire dalle 17,30, le incantevoli Terme Tettuccio ospiteranno la finale del concorso di bellezza Miss Montecatini 2024, un evento che è diventato simbolo di eleganza e tradizione per la città. Un’occasione straordinaria in cui diciotto ragazze, uscite vittoriose dalle due semifinali del 26 agosto e del 2 settembre, si contenderanno il prestigioso titolo che incoronerà la reginetta di bellezza di Montecatini per il prossimo anno. La data di oggi è stata scelta dopo che, a causa del maltempo, la finale originariamente prevista per l’8 settembre è stata annullata. L’ambita fascia di Miss Montecatini 2024 non sarà l’unico prestigioso riconoscimento della serata. La vincitrice riceverà anche il titolo di Miss Gianni Gioielleria, un ruolo che la vedrà protagonista per un intero anno come testimonial del noto brand di gioielli. La nuova Miss riceverà la fascia direttamente dalle mani della famiglia Gianni, oltre che dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle Terme, testimoniando il forte legame tra la manifestazione e la città di Montecatini. Uno dei momenti più emozionanti della serata sarà, senza dubbio, il passaggio di corona da Lucrezia Lunardi, Miss Montecatini 2023, alla nuova reginetta. La serata sarà condotta da Irene Casartelli, che già nelle semifinali ha dimostrato di essere una padrona di casa impeccabile. Andy Bellotti, celebre per le sue esilaranti imitazioni che lo hanno reso noto sulle reti Rai, sarà tra gli ospiti d’onore della serata. Un’importante novità di quest’anno è l’iniziativa "Vota la Miss", che permetterà al pubblico presente alle Terme Tettuccio di diventare protagonista e partecipare attivamente alla scelta della loro preferita. Grazie al supporto del nuovo partner per la telefonia del concorso, Lucky Com, sarà possibile esprimere il proprio voto direttamente su WhatsApp.

Ogni spettatore potrà votare la propria Miss preferita inviando il numero di gara della concorrente scelta ad un numero di telefono messo a disposizione da Lucky Com. Un gesto veloce, che darà la possibilità a tutti di contribuire al successo di una delle ragazze in gara. Al termine della serata, la ragazza che avrà ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico riceverà un bellissimo premio offerto da Giacomo Tardiola, titolare di Lucky Com, sottolineando così l’importanza dell’interazione tra concorrenti e spettatori.