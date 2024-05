Domenica 2 giugno torna la storica Passeggiata del Montalbano, che da Casalguidi porterà i camminatori nel Borgo Medievale di Serravalle Pistoiese passando per il Borgo di Vinacciano. La mattina alle 9 da piazza Gramsci a Casalguidi (ritrovo a partire dalle 7:45) prenderà infatti il via l’edizione numero 29 della Passeggiata sul Montalbano, che si snoderà come sempre su un tracciato collinare, il ristoro e previsto a Vinacciano, e poi l’arrivo nel borgo antico di Serravalle Pistoiese. L’evento è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese con l’Associazione sportiva dilettantistica Atletica Casalguidi Mcl Ariston, il Comitato provinciale di Pistoia del Centro Sportivo italiano, con il circolo Arci Serravalle paese e il circolo Ponte di Serravalle aps. La buona riuscita della manifestazione sarà poi resa possibile anche dall’associazione sportiva dilettantistica “Cave canem” (passeggiata a sei zampe e una coda), da Visit Serravalle, da Freebike Casalguidi e dalle Misericordie. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi all’Ufficio informazioni turistiche telefonando al numero 0573 917308 oppure scrivendo a [email protected]