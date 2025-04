Torna il Festival di Primavera. Annalisa Minetti sarà la madrina. Una domenica insieme agli autori

Ancora una volta, Massa e Cozzile si prepara ad accogliere la magia della scrittura e della lettura con la seconda edizione del Festival ’Primavera Letteraria’, in programma domani domanica 13 aprile, dalle 15,30. Forte del successo della sua inaugurazione, questo evento culturale torna quest’anno con un tema potente e profondamente attuale, ’La Forza delle Donne’, un invito vibrante rivolto a tutti coloro che hanno dedicato la propria sensibilità e la propria penna al complesso e affascinante universo femminile. "Che si tratti di romanzi avvincenti, raccolte di poesie toccanti, saggi illuminanti o qualsiasi altra forma di espressione scritta - dice l’assessore alla cultura Laura Bertocci - il Festival offre un palcoscenico privilegiato per condividere queste creazioni e dare voce a nuovi talenti letterari del nostro territorio". Con un ospite di eccezione. "Per impreziosire ulteriormente questa edizione - dichiara il sindaco Marzia Niccoli - avremo l’onore di accogliere una figura di straordinaria ispirazione come Annalisa Minetti, che con la sua presenza onorerà l’evento nel ruolo di madrina. Annalisa è molto più di un’artista di talento; è un’icona che incarna perfettamente ’La Forza delle donne’ il tema che celebreremo durante il Festival. La sua storia personale, costellata di sfide affrontate con coraggio e trasformate in straordinari successi come cantante acclamata, atleta paralimpica di alto livello, scrittrice sensibile e madre amorevole, la rende un simbolo potente per tutte le donne".

Durante questa giornata, chiunque abbia storie significative, riflessioni profonde o creazioni poetiche avrà l’opportunità di condividerle con un pubblico attento e partecipe, leggendo i propri lavori, recitando versi carichi di significato o presentando i propri libri appena pubblicati o custoditi nel cassetto. Alla presentazione partecipano molti autori che stanno riscuotendo successo di vendite e di gradimento: Silvia Dal Pino con il romanzo ‘Isula Rossa’, Patrizia Guastapaglia con ‘Cattivi fratelli’, Federico Finelli con ‘Tutto Insieme’, Paolo Ricci con ‘Lune dritte’, Antonella Pizzino con ‘Per sempre’, Fabrizia Miniati con ‘L’angelo con le ruote ‘, Jacqueline Magi, Anna Massi e Marina Pratici con ‘Bambine negate ‘, Maria Antonietta Magrini con ‘Non chiami ‘, Daniela Dami con ‘La maga di Archimede ‘, Bruna Montagnani Rossi con ‘L’Artusi alle Terme di Montecatini e le Mariette di Valdinievole ‘, Vittoria Cioli con ‘L’orecchino perduto ‘, Carlo Parenti con ‘Il valore della donna ‘, Anna Palmeri con ‘Nina 2. Non perdiamoci di vista’. Organizzazione a cura di ‘Acqua in bocca ma non troppo’.

Giovanna La Porta