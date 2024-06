Tonfo della Lega, batosta inattesa: "Situazione anomala da analizzare"

Il drastico calo della Lega è il dato più rilevante e sorprendente di queste elezioni amministrative. Cinque anni fa era il partito più forte della coalizione di centrodestra con il 18% di consensi, questa volta si è fermata al 3,36%. Una batosta inattesa, poiché in campagna elettorale Giancarlo Noci, segretario per la Lega nella Piana pistoiese, auspicava di mantenere i quattro rappresentanti del consiglio comunale uscente. "Non ci aspettavamo questo esito dalle urne – ammette Noci –, anche perché allo spoglio delle elezioni europee la Lega ha riportato il 6% e auspicavamo di mantenere almeno quel risultato, oppure di migliorarlo. Non è andata così, è una situazione anomala da analizzare, perché non solo la Lega, ma anche gli altri partiti di centrodestra, al livello locale hanno riportato un risultato inferiore rispetto alle europee. Questo ci induce a fare valutazioni e cercare spiegazioni. Faremo una riflessione per cercare le cause". La Lega nel 2019 entrò per la prima volta nel consiglio comunale di Agliana con otto rappresentanti: cinque consiglieri, più la presidente del consiglio comunale e due assessori, uno dei quali anche vicesindaco. A conclusione del mandato, a causa di passaggi all’opposizione e dimissioni all’interno del gruppo, la Lega ne è uscita dimezzata: nel consiglio uscente sono rimasti due consiglieri, la presidente del consiglio e un assessore. Noci, in campagna elettorale aveva evidenziato: "I veri leghisti sono rimasti a tenere la barra dritta e hanno dovuto raddoppiare lo sforzo che era stato chiesto. Li ringrazio e spero che siano i pilastri della nuova amministrazione". Una speranza crollata per il carroccio che ora, come anticipa il segret ario della Piana, dovrà fare una seria analisi. Nel centrodestra, in questa tornata elettorale il partito con il maggior numero di consensi è Fratelli d’Italia che balza al 19,86% dal 10,9 di cinque anni fa. Nella nuova alleanza di centrodestra che ha riportato in totale il 47,30%, quest’anno c’è la novità della lista civica Benesperi sindaco (fondata dal primo cittadino uscente proprio in vista della campagna elettorale) che ha ottenuto il 17,58%.

"Un risultato oltre le più rosee aspettative", ha commentato Benesperi. Buona affermazione anche di Forza Italia che nel 2019 aveva il 4,6% e ora si attesta sul 6, 23%. Il centrosinistra riunito (dopo le divergenze del passato), nel sostegno alla candidatura a sindaco di Guido Del Fante, ha un notevole aumento di consensi, arrivando al 37,30%: 27,26% del Pd, 8,31% di Agliana in comune, 1,26% Azione-Partito repubblicano. Ora si va al ballottaggio tra Benesperi e Del Fante. L’auspicio dei due sfidanti è una buona affluenza alle urne. Al primo turno ha votato il 62,85%, quindi il 37,15% non ha esercitato il diritto-dovere di voto.

Piera Salvi