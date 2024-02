Toccare il cuore e la mente insieme a Freud

Dentro ai meccanismi che muovono il sogno, cercando di capire perché sogniamo, perché sognare sia un bisogno vitale e ineludibile, avvertito da ognuno di noi, che se ne conservi memoria oppure no. In quella dimensione altra ‘sguazza’ "L’interpretazione dei sogni", nuovo appuntamento con la prosa al Teatro Manzoni oggi sabato 17 febbraio (ore 20.45) e domani, domenica (ore 16), che porta la firma di Stefano Massini, primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l’Oscar del teatro americano. Con questo ultimo step, Massini porta a compimento il suo decennale lavoro su "L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud", iniziato nel 2008 e costellato di prestigiose occasioni pubbliche, compresa la tappa intermedia del romanzo di grande successo pubblicato da Mondadori nel 2017 e tradotto in più lingue. Massini torna nel mondo di Freud con un testo completamente nuovo, mettendo il suo estro di narratore al servizio di uno spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Freud. Un impressionante catalogo umano: sulla scena, fra le note di Enrico Fink (eseguite da Saverio Zacchei trombone e tastiere, Damiano Terzoni chitarre, Rachele Innocenti violino), prende forma un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e ritrova. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro di Roma con Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, si avvale delle scene di Marco Rossi, delle luci di Alfredo Piras, delle opere pittoriche di Walter Sardonini, del contributo in voce e video di Luisa Cattaneo e dei costumi e maschere di Elena Bianchini.

Cifra distintiva di Stefano Massini è il coniugare una spiccata vena letteraria a un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi "tocca il cuore e la mente", emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi come Ricomincio da Rai 3.

Divulgatore pop, graffiante, ironico, spiazzante, lontano dall’aurea dell’intellettuale autocelebrativo e elitario, è un compositore e "scompositore" di parole e di storie, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo. Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche dal pubblico dei giovanissimi. I suoi testi sono tradotti in ventisette lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Ricchissima e pluripremiata anche la produzione letteraria, di cui ricordiamo solo l’ultimo uscito, "Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio" (Il Mulino 2021). Biglietti in vendita a prezzi compresi tra gli 8 e i 28 euro su www.bigliettoveloce.it oppure alla biglietteria del Manzoni.

l.m.