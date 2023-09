"Ti prendiamo per mano". Il progetto per le neomamme

E’ un nuovo progetto per donne in gravidanza, neomamme e mamme: "Ti prendiamo per mano", che riunisce nei locali di Amp studio a Pistoia, viale Adua 76, tre professioniste del benessere. Sono Anna Maria Paoletti, ex ballerina, insegnante di Gyrotonic®, Gyrokinesis® e ginnastica posturale, Jessica Paganelli insegnante di Yoga, Yoga in gravidanza e Yoga ayurvedico e Martina Notari, giornalista e naturopata, studiosa di Ayurveda. L’obiettivo è aiutare a vivere con più serenità e consapevolezza la quotidianità con i propri figli. In uno spazio accogliente e intimo, Anna Maria Paoletti e Jessica Paganelli si concentreranno sulla respirazione, sulla percezione del corpo e sulla remise en forme, con pratiche dolci. Martina Notari lavorerà sull’ascolto di dubbi e paure e sulla divulgazione dei consigli della medicina ayurvedica, molto attenta alle madri e ai neonati. Il progetto verrà presentato al pubblico con un open day che si terrà oggi, venerdì 29 settembre, dalle 18 alle 20. Per informazioni: Anna Maria 345.4410098, Jessica 320.6179375, Martina 346.5147911.