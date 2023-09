Terza "Passeggiata letteraria" sul Montalbano. Alla scoperta degli antichi oratori dedicati ai santi

Sabato prossimo, 23 settembre, ci sarà la terza Passeggiata letteraria organizzata dall’Accademia di Masetto, dal titolo "Antichi percorsi di religiosità e tradizione: oratori e cappelle sul Montalbano". Nel territorio di Lamporecchio, come in altri luoghi del Montalbano, nel passato furono edificati oratori, cappelle, tabernacoli, dedicati ai santi che le famiglie e le comunità riconoscevano come loro protettori. Anche se oggi questi luoghi sono ai margini della memoria collettiva e talora distrutti, sono stati nei secoli l’espressione di una devozione profondamente radicata nella cultura locale e popolare e ancora oggi sono una parte integrante del patrimonio culturale che ci circonda. Durante la passeggiata, che si snoderà lungo un percorso paesaggisticamente suggestivo, sarà possibile visitare la Cappella Rospigliosi e la Cappella Minghetti a Spicchio, rintracciare i segni degli oratori di Santa Margherita e San Rocco e San Sebastiano agli Alberghi fino a giungere alla cappella della Madonna della Grazie a Varazzano. A condurre il cammino saranno la guida ambientale Michela del Negro e l’architetto Simone Martini. Alcuni attori della Compagnia della Mezzanotte accompagneranno la passeggiata con letture.

Il ritrovo sarà a Spicchio di Lamporecchio, vicino all’ngresso del giardino di Villa Rospigliosi alle ore 16.15 (via di Spicchio 7). Informazioni utili: il percorso è di 4 chilometi. Per prenotare: 0573.766472 (orari di ufficio); [email protected]; contributo richiesto: 5 euro che comprendono la copertura assicurativa. La passeggiata è a numero chiuso ed è consigliata la prenotazione. In caso si maltempo sarà rimandata a data da definire.