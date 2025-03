Temporali e rischio alluvione. I sindaci chiudono le scuole: "È una decisione preventiva"

La prudenza prima di tutto, alla luce dell’allerta meteo arancione e della quantità di pioggia prevista il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha deciso, ieri pomeriggio intorno alle 18, di firmare l’ordinanza per la chiusura, nella giornata di oggi, delle scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e cimiteri pubblici. Insieme a lui anche altri sindaci della provincia hanno agito per prudenza, e hanno scelto di chiudere tutto. A Quarrata, il primo comune a decidere, ieri pomeriggio, le scuole, i cimiteri e gli impianti sportivi (incluso il Palazzetto di basket), resteranno serrati fino a domani, sabato. Stessa cosa per Montale, Serravalle Pistoiese, Agliana, Montecatini, Massa e Cozzile, Buggiano e Pescia.

Resta tutto aperto quindi a Uzzano, Pieve a Nievole, Monsummano, così come gli impianti e le scuole della montagna.

"Gli aggiornamenti avuti sul maltempo, ci impongono la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di venerdì (oggi) – aveva spiegato ieri il sindaco Tomasi nei canali social ufficiali –, in cui è prevista allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. Chiusi anche i campi e gli impianti sportivi. Ho appena firmato il provvedimento dopo un confronto con la Regione e gli altri sindaci del territorio e viste le previsioni meteo per la notte. La nostra Protezione civile con volontari e personale comunale è attiva e pronta a intervenire in caso di criticità. Prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti".

Sempre nella tarda serata di ieri anche l’Università di Firenze ha comunicato che il dipartimento di Pistoia nella giornata di oggi sospenderà le lezioni. I sindaci dei vari comuni hanno inoltre comunicato l’apertura dei Coc ( i centri di coordinamento della protezione civile).

L’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico è stata diramata ieri mattina dal sistema regionale e durerà fino a questa notte, a mezzanotte. Il Piano di Protezione Civile del Comune di Pistoia, può essere consultato alla pagina: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile. Per gli altri comuni basta visitare i siti istituzionali nella sezione apposita.

Michela Monti