Telefonista immobiliare . E pasticciere esperto

Si ricerca pasticciere con esperienza nella zona di Prato. La persona sarà addetto/a alla preparazione di prodotti dolci e salati per pasticceria. Utilizzo di strumenti quali planetaria, sfogliatrice, forno, bracci tuffanti. Orario di lavoro dalle ore 04 alle 13, lavoro 6 giorni su 7 con un giorno di riposo (mercoledì). Informazioni e candidature al numero telefonico 340 0967142 oppura via e-mail a [email protected]. Nella provincia di Pistoia, invece, si ricerca telefonista per agenzia immobiliare che si occuperà di gestire le telefonate sia in entrata che in uscita (con particolare attenzione al telemarketing al fine di conciliare le esigenze dei venditori e degli acquirenti). Contattare il signor Cesare Caruso al telefono 0583 1716956 oppure via e-mail a [email protected].