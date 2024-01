Tecnici della prevenzione. Nove posti, c’è un bando

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) della Toscana ha indetto un concorso per tecnici. Si selezionano infatti 9 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – area professionisti della salute e funzionari – per le sedi regionali dell’Agenzia, da assumere a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 14 febbraio 2024. Necessaria o laurea triennale appartenente alla classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione o diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. La selezione dei candidati avverrà mediante l’espletamento di quattro prove d’esame: una prova scritta, una prova a contenuto teorico pratico, una prova pratica in quota ed una prova orale. Tra gli argomenti dello scritto, monitoraggi e campionamenti delle matrici ambientali: acque, suolo, rifiuti, emissioni. La prova teorico pratica consisterà nella redazione di atti inerenti casi pratici ed elaborazione di fogli di calcolo per le attività di controllo. Domande entro il 14 febbraio, esclusivamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento inPA.