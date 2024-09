Teatro, tombola per presentare il cartellone

Qualità, innovazione, comunità: si innesta su questi tre cardini la nuova stagione della Fondazione Teatri di Pistoia al via il prossimo 24 settembre con l’anteprima "Teatro" di Cuocolo-Bosetti. Ma per capire "che stagione farà" l’occasione rivolta al pubblico pistoiese è quella di domani, venerdì 13 settembre, alle ore 18, al Funaro per l’annuale ‘preview’, un incontro aperto alla cittadinanza che spiegherà sì le novità della stagione, ma che serve anche da occasione di incontro tra chi il teatro ‘lo fa’ e chi il teatro ‘lo guarda’. La serata, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, nelle intenzioni della Fondazione si caratterizzerà per un’atmosfera di gioco e scoperta: gli spettacoli in cartellone verranno presentati durante un’originale tombola, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di vincere biglietti e carnet "Libero" per gli appuntamenti della nuova stagione, ma anche di usufruire di sconti sulle attività di formazione al Funaro e alla Scuola di Musica e Danza Mabellini.

Ad aprire la serata i saluti del direttore generale di Teatri di Pistoia Gianfranco Gagliardi, accompagnato dalle voci di Saverio Barsanti direttore artistico per la prosa, di Lisa Cantini Cantini (danza e La Via del Funaro), Daniele Giorgi (direttore musicale) e Francesca Giaconi (RI-Belli, il teatro ragazzi) che presenteranno le nuove stagioni teatrali, mentre Massimiliano Barbini e Massimo Caselli illustreranno la proposta formativa, con i laboratori del Funaro e i corsi della Scuola di Musica e Danza Mabellini.

Nella proposta dell’anno che va da settembre ad aprile, prosa, musica, danza e teatro ragazzi sui palcoscenici del Teatro Manzoni, del Funaro, del Piccolo Teatro Mauro Bolognini e dell Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi. All’offerta cittadina si aggiungeranno, dall’autunno in avanti, anche Pescia, Lamporecchio, Casalguidi e Popiglio. La nuova stagione vedrà la produzione e la coproduzione di diciassette spettacoli che rappresenteranno Pistoia nei teatri di tutta Italia e sulla scena internazionale.

Nella stessa sede di domani inoltre verrà ribadito anche l’avvio del percorso di fundraising (raccolta fondi) "Amiche e amici dei Teatri di Pistoia" pensato per sostenere attraverso donazioni il vasto ventaglio di attività proposte dalla Fondazione (maggiori informazioni scrivendo ad [email protected]). A conclusione della presentazione di venerdì, momento conviviale con brindisi collettivo.

Da questo sabato, 14 settembre, inizia la vendita dei nuovi abbonamenti e dei biglietti per lo spettacolo d’anteprima (fino al 28 settembre). Da sabato 21 settembre vendita della formula Libero e dal primo ottobre prevendita di tutti i restanti biglietti per singolo spettacolo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, www.teatridipistoia.it

linda meoni