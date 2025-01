Teatro, si apre la stagione. In scena un’intensa Luxuria

Con lo spettacolo "Princesa", che vede l’intensa interpretazione di Vladimir Luxuria, prende il via stasera (ore 21) la Stagione 2025 del Teatro Comunale di Lamporecchio. promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia. Una stagione di bel respiro, con cinque appuntamenti fino ad aprile (uno in più della passata stagione), che porterà sul palco di Lamporecchio, artisti noti ed amati dal pubblico: oltre a Luxuria, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Antonio Cornacchione, Pino Quartullo, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo e Veronica Pivetti. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, Comune di Lamporecchio e Teatri di Pistoia, per una campagna abbonamenti che sta registrando un significativo incremento. Scritto e diretto da Fabrizio Coniglio e prodotto da Teatro e Società, lo spettacolo è tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque. Infatti, Princesa, non è solo il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André, come molti ricorderanno, ma una persona realmente esistita, un ragazzino che non si riconosce nel suo corpo e che, fin dalla piccola età, vuole essere una ragazza. Il suo viaggio, difficile e disperato, iniziato in un piccolo paese rurale del Brasile, lo porterà nelle grandi metropoli brasiliane ed europee, alla ricerca di un’identità sessuale emotiva. "Vladimir Luxuria regalerà le emozioni e le malinconie di Princesa – commenta Fabrizio Coniglio, nelle note di regia - che ha purtroppo vissuto anche lei sulla sua pelle. Tutti i fatti che racconteremo sono reali, e il copione teatrale è frutto sia di testimonianze raccolte, sia le lettere d’amore scritte all’ergastolano".