Teatro Manzoni gremito di bambini della "Frank". Un successo l’interpretazione de "Il Mago di Oz 2.0"

Centinaia di bambini delle terze classi della scuola media Anna Frank e delle quinte classi delle scuole primarie dell’istituto comprensivo hanno portato, sabato 16 dicembre, sul palco del prestigioso teatro Manzoni uno spettacolo divertente, riflessivo e contornato da varie scenografie, dal titolo "Il Mago di Oz 2.0". Dopo gli anni difficili della pandemia, la dirigente Margherita De Dominicis ha voluto in questo modo festeggiare il Natale insieme ai ragazzi che da anni frequentano l’istituto. La regia è stata a cura delle docenti Sara Lenzi (vicepreside della scuola) e Emilia Passarelli della scuola secondaria di primo grado e di Maristella Micheloni vicepreside, insegnante e coordinatrice delle scuole primarie, con il supporto dell’ex vice preside della scuola Serafina Coglitore.

Davanti ad un teatro gremito di gente si sono alternati momenti di recitazione, di canto e di riflessioni. La scenografia è invece stata seguita dal professore Marco Fontani e i cori musicali dai docenti di musica del comprensivo coordinati da Paola Pisano.

"E’ l’inizio di un lungo percorso di successi - ha spiegato dal palco la preside De Dominicis - Per me portare i ragazzi a teatro, percorso formativo che comunque facciamo ogni anno nelle nostre scuole, è portare gli studenti sul palco del nostro teatro Manzoni, quello della nostra città. Ringrazio tutti i docenti e le famiglie che in soli due mesi e mezzo di preparazione hanno portato ad un risultato del genere. Gli studenti sono stati bravissimi e la sala piena ne è la conferma".

Michela Monti