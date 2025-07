Teatro, che passione. Ecco otto nuovi spettacoli. La stagione al Montand

MONSUMMANO"Il Teatro Yves Montand non è solo un edificio, ma una comunità viva e pulsante" è così che il direttore artistico dell’ex teatro Giusti di Monsummano, Luca Ferrante, apre la presentazione della nuova stagione teatrale insieme alla moglie Eleonora Di Miele. "Abbiamo cercato di bilanciare i grandi classici – spiega Ferrante introducendo il nuovo cartellone – che continuano a parlarci con forza e attualità, con le nuove produzioni che esplorano le sfide e le complessità del nostro tempo. Ci saranno momenti di intensa drammaticità, ma anche serate dedicate alla commedia brillante. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla musica e non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli". La nuova stagione si presenta con 8 spettacoli a partire dall’ 8 novembre fino all’11 aprile , per gli abbonati. Si parte l’8 novembre con "Una cena d’addio", una commediadi Alexandre de la Patelliére e Matthieu Delaporte per la regia di Andrea Borini e si prosegue sabato 29 con "I 39 scalini", un thriller avvincente e divertente, ispirato al capolavoro di Alfred Hitchcock, con Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Vieri Raddi e Simone Petri per la regia di Riccardo Giannini e musiche di Lorenzo Fiorentini. Dicembre si apre sabato 13 in musica con "Sognando gli anni ‘60" mentre il 17 gennaio è in programma "La Cena dei cretini" di Francis Veber. Febbraio apre il 21 con "Anna Karenina", di Alberto Bassetti con Maddalena Emanuela Rizzi. L’intramontabile capolavoro di Tolstoj rivive sul palco in un adattamento emozionante. Gli ultimi tre spettacoli in abbonamento si terranno sabato 14 marzo con "Il fidanzato di lui", una commedia sulle relazioni contemporanee scritta e diretta da Enrico Maria Falconi, a cui seguirà il 28 marzo "Hedy Lamarr", un ritratto affascinante e sorprendente di una delle donne più brillanti e controverse del XX secolo. La stagione degli abbonamenti si conclude con "So tutto sulle donne", che indaga con sagacia e divertimento il complesso universo femminile, tra luoghi comuni e verità inaspettate. L’abbonamento a 8 spettacoli ha un costo 120 euro e la biglietteria è online sul sito ooo.hevents ma è anche possibile presentarsi in biglietteria il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 20. Arianna Fisicaro