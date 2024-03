Team Meoni protagonista ai Campionati Italiani. Greco guida la pattuglia dei medagliati d’oro

Grandi risultati per il Team Meoni ai Campionati Italiani di muay thai di FSN Federkombat, tenutisi al PalaTorrino a Roma. Gli 8 atleti partecipanti, capitanati dal campione Martin Meoni, hanno davvero ben figurato, conquistando quattro medaglie d’oro e quattro di bronzo. Un bottino di eccellenza, che ha consentito ai nostri di ricevere gli applausi degli spettatori e gli elogi di critici ed esperti del settore. La parte del leone l’ha fatta Kevin Greco, che ha vinto il titolo tricolore nella categoria 63,5 chilogrammi seconda serie. In virtù di questa prestigiosa affermazione, nel 2025 Greco potrà tentare di ottenere la convocazione nella Nazionale italiana, andando poi a gareggiare ai Campionati Europei e ai Mondiali. "Una soddisfazione immensa", le sue parole al termine della competizione. Primi posti anche per Simone Settimi nella categoria 67 chilogrammi terza serie, Lorenzo Acciaioli nella categoria 67 chilogrammi Light Contact e Yuri Kavaja nella categoria 60 chilogrammi terza serie. Ma sono meritevoli di complimenti pure Niccolò Gori, che è salito sul terzo gradino del podio nella categoria 63,5 chilogrammi terza serie, Alessio Jakej, medaglia di bronzo nella categoria 71 chilogrammi Juniores Light Contact, e ancora Gabriele Vivona, terzo nella categoria 71 chilogrammi terza serie, e Chiara Zoppi, bronzo nella categoria 63,5 chilogrammi terza serie.

Gianluca Barni