Tatiana Wakefield è la nuova direttrice della biblioteca Fiesoli

La biblioteca comunale "Michele Fiesoli" alla Smilea è aperta anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13. E’ la prima novità dell’orario invernale della biblioteca che nel frattempo ha visto l’insediamento della nuova direttrice, Tatiana Wakefield, una bibliotecaria con una lunga esperienza di lavoro alla San Giorgio di Pistoia. "Vorrei che la biblioteca facesse da traino per l’utilizzo della villa Smilea – dice la nuova direttrice – quella di Montale è sempre stata un’ottima biblioteca con buone attrezzature e postazioni per lo studio e una raccolta di testi sui temi educativi che è sempre stata il suo fiore all’occhiello. Stiamo al momento lavorando sui rapporti con le scuole per mettere a punto dei percorsi didattici e al progetto Adulti Informati finanziato col fondo sociale europeo che prevede corsi per gli adulti e anche formazione per gli insegnanti". A presentare la direttrice e il nuovo orario della biblioteca è l’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini: "Da parte dell’assessorato alla cultura c’è stato un impulso immediato e convinto per l’apertura della biblioteca il sabato mattina, per offrire questo servizio a coloro che durante gli altri giorni della settimana non possono frequentare la biblioteca". Sarà aperta il lunedì per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, così come il mercoledì, il giovedì e il venerdì, mentre solo il martedì, oltre che il sabato, l’apertura va dalle 9 alle 13.

G.B.