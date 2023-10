Monsignor Tardelli nuovo vescovo di Pescia. L’incarico si affianca a quello che ricopre a Pistoia Non si tratta di un accorpamento di diocesi, ma della volontà del Papa di ridurre il numero di vescovi in Italia. Monsignor Filippini lascia per sopraggiunti limiti di età (Video: Acerboni / FotoCastellani)