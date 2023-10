Il vescovo:: "Bisogna educare alla pace"

Gli appelli alla pace, nel "villaggio globale" sconvolto dalle guerre in Ucraina e in Palestina servono sì, ma ora è giunto il momento di andare più avanti: serve, cioè, una vera e propria educazione alla pace per i giovani, con protagoniste anche le parrocchie. E chiaramente le scuole. La Diocesi di Pistoia, che riguarda anche i territori di Vinci e di Capraia e Limite, si sta mobilitando per questo, con azione del vescovo monsignor Fausto Tardelli (nella foto col sindaco Alessandro Giunti). Relatore del messaggio che sintetizza l’intento della Diocesi è Giovanni Rossi, coordinatore nazionale di Rondine-Cittadella della Pace per i ragazzi della "world house", provenienti da paesi in conflitto tra loro.