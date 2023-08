Tanti auguri a mamma Loretta da Giovanni "Per un compleanno felice e sereno"

Oggi è un giorno speciale per Loretta che festeggia il suo compleanno. Per lei è arrivato questo messaggio. "Mia cara e dolce mamma, in occasione del tuo compleanno, tuo figlio Giovanni ti augura, con tanto affetto, un sereno ed un felice giorno di festa.

Buon compleanno.

Il tuo Giovanni".

Agli auguri del figlio Giovanni si uniscono anche quelli di tutta la redazione de La Nazione di Pistoia e Montecatini.

***

Chi volesse inviare un messaggio di auguri o una dedica, può scriverci una mail all’indirizzo di posta elettronica: cronaca.pistoia

@lanazione.net o [email protected] net. anche allegando una foto.