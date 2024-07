Tanta musica e allegria. L’estate a Carabattole

Per chi non è in vacanza "Carabattole love park" continua a offrire eventi nella bellissima cornice del parco di Carabattole, tra via La Pira e via Lombardi. Staseea serata con "Senza Rotta" cover band, giovedì 1 agosto "Made in Italy" rassegna di band inedite. Il 2 agosto c’è l’atteso concerto dei Killer Queen e il 3 consueto appuntamento del sabato con la discoteca all’aperto e Master Falcon dj mentre domenica 4 arriva Fabio Gatta band. Martedì 6 palco libero, mercoledì 7 rassegna di cinema, mercoledì 8 "Maledetti Luna park" tributo Berté. Venerdì 9 Fama Cover band, sabato 10 discoteca all’aperto con musica anni ’80 e ’90, domenica 11 video concerto. Tutti gli eventi del "Carabattole love park" sono a ingresso gratuito e iniziano alle 21.30, mentre gli stand gastronomici sono aperti dalle 19 in poi. Dal 12 al 22 agosto il "Carabattole love park" farà una breve pausa, per riprendere poi con gli eventi fino al 9 settembre.

Piera Salvi