Tango sotto le stelle a Villa Stonorov

Le atmosfere calde e sensuali che un ballo di grandi suggestioni come il tango sa ricreare saranno le protagoniste della prossima serata a Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli in via Felceti 11. Giovedì 18 luglio alle 21.30 è in programma "Tango sotto le stelle": i ballerini Erika e Domenico condurranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le note del tango, accompagnati dalle melodie di Fabrizio Mocata che suonerà il pianoforte. Il maestro introdurrà ogni brano, creando un’atmosfera coinvolgente che permetterà anche ai meno esperti di comprendere al meglio la vera essenza di questo genere musicale. La serata, organizzata da Nadia Meli e realizzata in collaborazione con Associazione Aido (Associazione italiana donazione organi) Pistoia, è un’occasione unica per apprezzare la bellezza del tango e allo stesso tempo per sostenere l’importante attività di informazione che l’Aido provinciale svolge sul nostro territorio. Per tutte le signore presenti sarà disponibile un omaggio in tema con la serata. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 339.7024274 e 333.7023836; informazioni scrivere a [email protected].